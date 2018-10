Napoli, l'ordine di Ancelotti: «Riscatto in Champions League»

di Pino Taormina

E per fortuna che adesso c'è la Champions. Uno scontro tra giganti del calcio, quello tra Ancelotti e Klopp. La sfida che arriva al momento giusto, per mettere subito alle spalle la delusione per la sconfitta con la Juventus. Ancelotti ordina al Napoli di ripartire senza pensare più di tanto a quello che è successo sabato. Ieri mattina una leggera seduta di allenamento e un piccolo discorso alla squadra. Carletto ha sottolineato gli aspetti positivi della prestazione contro Ronaldo e soci. Ha guardato negli occhi i leader della squadra, ne ha incrociato gli sguardi delusi e ha capito che non era il caso di insistere nei rimproveri. Lo stesso De Laurentiis ha chiamato il suo tecnico per analizzare la sconfitta senza fare drammi.



