Carlo finalmente nel cuore dei tifosi: così Ancelotti s'è preso Napoli

di Marco Ciriello

È la sera di Carlo Ancelotti che ribatte Jurgen Klopp e conquista il San Paolo con una partita sporca, da belli e cattivi e lontani da sé. Tutti, anche i muretti di Fuorigrotta ora hanno capito il salto, sentendo il passaggio a una fase successiva, perché finalmente il Napoli è diventato un'altra squadra. È ancora in viaggio, ma è già un'altra cosa. Questo si era visto nel secondo tempo con la Juventus quando ha sfoggiato una mentalità madridista, una calma nel recuperare gol e spazi come se fosse dovuto il recupero, ma col Liverpool è stata l'intera partita a sentire di riflesso quella che è l'anima ancelottiana, in una trasmissione di dominio che ha attraversato tutti i reparti. Con lentezza, senza affanni Carlo Ancelotti, sornione, si è insinuato nel cuore della squadra e ora della città, c'ha messo una stagione.



