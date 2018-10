Napoli, Ancelotti e l'incubo Kassai: gol in fuorigioco e rigore contro

di Gennaro Arpaia

Sarà stato un sussulto, un boccone ingoiato a fatica. Napoli-Liverpool la arbitra Viktor Kassai, lo stesso che due stagioni fa aveva fatto fuori il Bayern di Carlo Ancelotti lanciato alla ricerca della ennesima semifinale Champions. Il finale di gara di quel Real Madrid-Bayern Monaco fu macchiato da una prestazione tra le più brutte della classe arbitrale europea dell’ultimo trentennio. «Kassai? Stiamo a posto, allora. Mi ricorda un precedente nefasto». Carletto non ha nascosto il «timore» nemmeno in conferenza stampa, ancora troppo vivido il ricordo di una gara scivolata via senza colpe ma con tanta rabbia.



L’espulsione inventata di Vidal, il gol in palese fuorigioco di quel Cristiano Ronaldo che aveva fatto la fortuna di Re Carlo solo pochi anni prima. Sembra passata una vita da quella notte, il Real era già lanciato verso il trionfo Champions e nel finale ai supplementari si adagiò sulle scelte dell’ungherese per passare il turno evitando la clamorosa sconfitta al Bernabeu, dando vita ad uno scandalo quasi internazionale. «Sono sorpreso da questa designazione, non è passato poi così tanto tempo da quella gara», ha continuato Ancelotti. «Il tempo rimargina le cose di solito, è vero, ma non le cancella».







Un ostacolo in più da scansare per il Napoli, non di certo l’unico però visto l’avversario. Nemmeno il Liverpool evoca grandi sensazioni all’ex allenatore di Milan e PSG che i Reds li ha si battuti in finale nel 2007, ma porta ancora con sé il ricordo della notte infernale di Istanbul del 2005. Lo scorso anno Kassai ha diretto la squadra di Klopp nel 7-0 contro il Maribor della fase a gironi, nel 2014-15 però arbitrò il Real Madrid di Carletto e proprio contro il Liverpool: 1-0 blancos a Madrid. Unico incrocio con il Napoli nel 2013: al San Paolo arriva un’altra inglese, l’Arsenal, e gli azzurri si imposero 2-0. Peccato che non bastò al passaggio di un girone complicato quanto quello attuale.

