di Oscar De Simone

Inizia la corsa in Champions League del Napoli che in casa affronta i campioni in carica del Liverpool. Proprio contro i Reds i ragazzi di Ancelotti erano usciti di scena lo scorso anno, dopo quella sconfitta di misura Anfield Road che lascia ancora l’amaro in bocca.



Ma è storia passata. Oggi gli azzurri ci riprovano, ripartendo da un San Paolo nuovo, gremito e desideroso di vittoria. «Non è una impresa impossibile – dicono i tifosi in strada – come non lo è stata l’anno scorso. A Napoli non è facile per nessuno e non lo sarà neanche per i campioni d’Europa. Noi sappiamo che sarà dura ma confidiamo nel rinnovato spirito di squadra e nella voglia di rivalsa di Ancelotti. Sicuramente la partita sarà stata preparata nei minimi particolari, ma crediamo sia necessario attaccare con tutte le forze che abbiamo. Bisogna usare la tattica dell’attesa, continuando a tenere la guarda alta e sperando nei colpi a sorpresa dei nostri attaccanti. E’ importante fare risultato qui per assicurarsi una buona partita in Inghilterra. Da oggi comincia la nostra avventura che speriamo di poter vivere sino alla fine».

