Napoli-Liverpool, la carica dei tifosi: «Dobbiamo essere più determinati»

di Oscar De Simone

C’è aria di grandi sfide a Fuorigrotta dove le strade si stanno colorando d’azzurro. L’allegria e la tensione sono palpabili tra i tifosi che vogliono riuscire nell’impresa ad ogni costo. Ma nonostante tutto, la preoccupazione di affrontare una grande d’Europa – come il Liverpool – resta alta.



«Bisogna avere la stessa determinazione di Torino - affermano - stando attenti a non attaccare a testa bassa. Il Liverpool è abituato a grandi sfide e sarà concentrato su ogni pallone. Noi dobbiamo riuscire a gestire tutto mantenendo la calma e calcolando ogni passaggio. Abbiamo gli uomini ed i numeri giusti per potercela fare. Se vogliamo passare il girone questa partita bisogna vincerla in ogni modo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA