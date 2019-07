Il Napoli sorride dopo il Liverpool: «Che vittoria, continuiamo così»

Una vittoria bella, convincente, anche se ancora estiva. Il Napoli batte il Liverpool e sorride, lo fa con tre gol di tre attaccanti diversi e soprattutto tiene inviolata la porta di Alex Meret. «Partita positiva e preziosa. Continuiamo a lavorare duro, vogliamo essere ben preparati per la nuova stagione», ha scritto su Instagram uno dei protagonisti come Arek Milik, autore del secondo gol azzurro. Insieme a lui in avanti anche Dries Mertens: «Finita la prima parte del ritiro. Bella partita. Adesso a casa», ha scritto felice il belga.



Quella contro il Liverpool è stata la prima vera partita da azzurro di Kostas Manolas. «Bella prova da parte di tutti», ha scritto il greco al fischio finale. Insieme a lui festeggia anche i compagni di reparto Meret: «Abbiamo concluso al meglio la prima parte di ritiro! Ottima prestazione contro un grande avversario» e Faouzi Ghoulam: «Ben fatto» ha scritto l'algerino entrato nella ripresa.Tra i più attesi del ritiro anche Gianluca Gaetano, il classe 2000 stabilmente in prima squadra e subentrato nel secondo tempo ieri ad Edimburgo. «Grazie per questi giorni», ha scritto il giovane azzurro. «Grazie per le risate, grazie per i consigli, grazie per quello che mi avete trasmesso. Il meglio deve ancora venire, avanti così».A credere in lui anche Carlo Ancelotti, ieri raggiante al fischio finale. «Eccellente lavoro di squadra contro il Liverpool. Grande vittoria per continuare la nostra preparazione».

