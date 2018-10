Carica Napoli dopo il Liverpool: «Una vittoria era fondamentale»

«Abbiamo giocato veramente bene, creando tante occasioni. Forse abbiamo sbagliato troppo davanti alla porta, ma abbiamo vinto, questo era l’importante, ora andiamo avanti». Anche Arek Milik esulta per questo Napoli, l'attaccante polacco che ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di Radio Kiss Kiss fa i complimenti alla squadra. «Siamo cresciuti come squadra, partita dopo partita ci conosciamo meglio e prendiamo confidenza con il nuovo modulo. Mancano ancora tante partite, ma vincere oggi era fondamentale».



«Abbiamo avuto un buon inizio di stagione. Oggi avevamo una gara difficile e abbiamo giocato una bella partita. È una vittoria che ci dà molta fiducia per il futuro e dobbiamo continuare così. Dobbiamo credere in noi stessi, abbiamo un bel gruppo». Anche Kalidou Koulibaly sorride al suo Napoli, capace di bloccare al San Paolo i vice campioni d'Europa del Liverpool. Un sorriso contagioso, come quello di Carlo Ancelotti che torna a vincere in Champions League. «Lavoro fantastico della mia squadra e grande vittoria. È stata una gara fantastica», ha detto l'allenatore azzurro su Instagram.«Complimenti a tutta la squadra per questa vittoria. Lorenzo, ti avevo detto che avresti segnato stasera», le parole di Kevin Malcuit. Tanta felicità anche per David Ospina che anche col Liverpool ha saputo tenere immacolata la porta. «Gran noche de Champions! Bravi ragazzi!» il post Instagram del portiere sudamericano. Festa anche per il napoletano Insigne: «Felice per la vittoria della squadra. Avanti così!».

