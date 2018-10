Napoli-Liverpool, stoccata Ancelotti: «Sorpreso da designazione Kassai»

La debacle dell'Allianz Stadium è già alle spalle, non c'è tempo di pensare agli errori fatti e alla sconfitta di Torino. È già vigilia di Champions League, domani sera il Liverpool arriva al San Paolo per il secondo turno di un girone complicatissimo in casa Napoli. Non sarà solo la sfida tra Insigne e Salah, tra Ospina e Alisson, uno che Fuorigrotta la conosce bene, ma anche e soprattutto faccia a faccia tra Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp.







Il tedesco a Napoli ci ha già allenato, e perso, durante la gestione Benitez, quando ancora era seduto sulla panchina del Borussia Dortmund. Le due formazioni si sono già incrociate in amichevole in estate, ma due mesi dopo tante sono le cose cambiate da una parte e dall'altra.



La prima domanda è sull'arbitro, la risposta di Ancelotti è sferzante: «Kassai mi ricorda un precedente nefasto. Sono sorpreso da questa designazione, non è passato tanto tempo. Il tempo rimargina le cose, di solito, ma non le cancella. Domani dobbiamo avere forza e convinzione per giocare come vogliamo noi. Sarà una gara impegnativa, non potremo avere controllo totale del gioco, l’aspetto da migliorare è la gestione delle partite nei momenti di difficoltà che ci saranno anche domani come ci sono stati sabato».



Sarà una partita difficilissima: «Il Liverpool non ha una sola stella - osserva Ancelotti - ci sono tanti calciatori forti ed è pericoloso nei contropiede e nelle ripartenze. Dovremo attaccare molto, se vogliamo vincerla sarà importante averne il controllo. Non è una gara decisiva ma di certo molto importante per recuperare quei due punti persi con la Stella Rossa».



E il Napoli? «Ho un’idea di formazione, ma abbiamo ancora allenamento oggi - ammette l'allenatore - Ho cambiato molto in questo periodo, forse lo farò ancora. Quello che non cambierà sarà la strategia e il nostro modo di giocare. Il Liverpool è uno dei migliori club d’Europa in questo momento. Sono partiti bene e sono in un grande momento anche fisico, hanno dato continuità dopo la grande stagione dello scorso anno quando sono arrivati in finale di Champions. Salah? Non so a che punto sia il suo recupero fisico, ma di sicuro non cambierà la sua qualità in campo e quindi sarà pericoloso in campo per noi».



Di sicuro il Napoli cambierà atteggiamento rispetto all'amichevole di agosto: «Il test di quest’estate è stata un’esperienza che ci ha insegnato tanto, soprattutto come non giocare con il Liverpool - sorride Ancelotti - Quel tipo di strategia non sarà adottata stavolta, ma era una amichevole e certe scelte erano costrette. Hamsik e Ruiz non hanno più giocato insieme per casualità, credo possano coesistere e lo faranno».



Il pensiero corre ancora alla sconfitta di Torino: «Non abbiamo dato spazio alla Juve nei primi minuti, poi ci siamo intimoriti un po’, ci siamo abbassati e non abbiamo espresso tutte le nostre qualità fin quando non siamo rimasti in dieci - ricorda il tecnico del Napoli - Anche a livello psicologico ci siamo liberati un po’ e sono uscite fuori le nostre qualità. Da quel punto di vista vedo una squadra capace di giocare ad altissimi livelli, ma serve la capacità di gestire ogni momento della partita».



C'è spazio anche per una battuta su Klopp: «È un amico, un avversario difficile da affrontare con grande esperienza - osserva Ancelotti - Le sue squadre hanno chiara identità, sono aggressive e verticalizzano molto in chiave offensiva. È importante ripartire da ciò che di buono abbiamo fatto a Torino. Giocheremo in casa e sappiamo che aiuto potrà darci il San Paolo. Troveremo una squadra di grande intensità, la partita sarà determinata dalla nostra capacità di controllare il gioco. Non sarà facile, avremo poco tempo per pensare in campo, ma noi abbiamo tanta fiducia perché sappiamo cosa possiamo fare e sicuramente lo faremo».

