Napoli-Liverpool live dalle 21: Ancelotti lancia Lozano e Mertens

È la notte di Napoli-Liverpool. Un anno dopo, azzurri e Reds si ritrovano allo stadio San Paolo: in palio la leadership nel gruppo E di Champions League.



LA PARTITA IN DIRETTA



NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 44 Manolas, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 24 Insigne; 11 Lozano, 14 Mertens.

A disposizione: 25 Ospina, 31 Ghoulam, 9 Llorente, 12 Elmas, 19 Maksimovic, 20 Zielinski, 99 Milik. All. Ancelotti.



LIVERPOOL (4-3-3)

13 Adrian; 66 Alexander-Arnold, 32 Matip, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 14 Henderson, 3 Fabinho, 7 Milner; 11 Salah, 9 Firmino, 10 Mané.

A disposizione: 62 Keheller, 5 Wijnaldum, 6 Lovren, 7 Milner, 12 Gomez, 15 Oxlade-Chamberlain, 20 Lallana, 23 Shaqiri. All. Klopp.



ARBITRO: Felix Brych (Germania).

© RIPRODUZIONE RISERVATA