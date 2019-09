Napoli-Liverpool, Llorente c'è ma Ancelotti pensa a Zielinski

di Roberto Ventre

Inviato a Castel Volturno



Con il Tottenham l'anno scorso in Champions si è fermato solo in finale, quella persa contro il Liverpool. Llorente è in corsa per una maglia in attacco ma dovrebbe partire in panchina. La scelta iniziale di Ancelotti dovrebbe ricadere su uno tra Zielinski e Lozano con il polacco leggermente favorito (Milik è tornato tra i convocati dopo un mese ma dovrebbe finire in tribuna). Il dubbio principale per la sfida contro i reds riguarda proprio il partner di Mertens, sicuro di una maglia da titolare dopo l'ottima prestazione e la doppietta firmata contro la Samp.



