Insigne chiama Napoli e spaventa ancora Klopp

di Roberto Ventre

Una prodezza come quella al San Paolo contro il Borussia Dortmund allenata da Klopp sogna di ripeterla. Insigne segnò il suo primo gol in Champions League nella sera del suo esordio, cinque anni fa. Una punizione fantastica che s'infilò proprio all'incrocio dei pali: era il Napoli di Benitez, all'esordio europeo sulla panchina azzurra, che vinse 2-1 una partita combattutissima. «Sì, cinque anni fa ho fatto l'esordio in Champions League proprio contro Klopp, spero di ripetermi».



Può essere la sua notte, ne ha vissute già diverse da grande protagonista in Champions League: segnò al Real Madrid al Bernabeu e al San Paolo contro il Manchester City. «Spero insieme ai miei compagni di fare una bella partita e di metterli in difficoltà per conquistare tre punti nel girone di Champions più complicato di tutti». Insigne è cresciuto tanto con il Napoli, stasera sarà capitano, vuole ancora proseguire per diventare sempre di più una stella europea. «Non so ancora cosa mi manca, lavoro duro ogni giorno per cercare sempre di migliorarmi». Lorenzo è pronto a cancellare l'amarezza dell'Allianz Stadium. «Le critiche fanno parte del nostro lavoro e le accetto: sono consapevole di non aver fornito sabato una delle mie migliori prestazioni. Una partita si può sbagliare, sono sereno: in questi giorni ho lavorato bene per essere pronto con il Liverpool». Una notte di quelle magiche di Champions con la grande spinta del San Paolo. «Sono tranquillo, come i compagni. Sarà una gara difficile ma affascinante: a noi piacciono queste partite soprattutto in Champions dove c'è una grande spinta dei tifosi per provare a fare risultato».



