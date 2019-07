Napoli, Insigne già suona la carica: «Il Liverpool può dirci tanto»

L’ennesimo faccia a faccia con il Liverpool per lui che i Reds li ricorda molto bene. «Arriviamo preparati alla gara perché sappiamo che squadra sono e che campioni hanno», ha detto Lorenzo Insigne. «Contro queste squadre non è mai un’amichevole, è una partita che ci può dire tanto. Queste gare ti permettono di crescere e di capire a che livello siamo sul piano fisico e come squadra».



«Essere capitano del Napoli in queste occasioni, con lo stadio che sarà pieno, è ancora più bello», ha detto il napoletano a Sky. «Speriamo di fare un ottimo risultato. Passano i ricordi delle due bellissime prestazioni dell’anno scorso in Champions, peccato che non sia bastato. Speriamo di riuscire a superare il turno di Champions stavolta. Ringrazio Klopp per i complimenti, è un onore ricevere i complimenti da un allenatore così importante. Spero di fare gol anche questa sera, ma l’importante è provare a vincere».

