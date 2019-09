Klopp non si fida del Napoli: «Ci hanno già creato problemi»

«Non faremo differenze tra le competizioni, non è una cosa che ci riguarda. Chi giocherà? Dipenderà dalle condizioni di ognuno, non sempre possiamo scegliere». Jurgen Klopp si fa serio e dopo aver battuto il Newcastle 3-1, con in mano una squadra prima in Premier, già ha la testa al prossimo match di Champions League di martedi.



«Non possiamo andare a Napoli non al massimo, non possiamo presentarci al San Paolo al 60% ma nemmeno al 80% di quel che facciamo di solito», avverte il tedesco in conferenza stampa. «Sarà una gara diversa dalle altre, non sempre controlleremo il gioco. Sono molto forti, purtroppo, li studieremo in queste ore per capire come batterli. Sono un vero avversario, sono forti e ci hanno già creato problemi prima. Dovremo capire come limitarli».

