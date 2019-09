Meret e Adrian, la prima volta: in Champions a 10 anni di distanza

di Bruno Majorano

Ci sono 10 anni tra Alex Meret e Adrian San Miguel del Castillo. 22 anni il portiere del Napoli, 32 quello del Liverpool. Entrambi, però, oggi saranno alla loro prima gara in Champions League. Non la prima in Europa, ma in Champions sì. Una prima volta non da poco per nessuno dei due, perché giocare al San Paolo Napoli-Liverpool non è poi una cosa che capita tutti i giorni, perché in campo si sfidano le due favorite del girone ma non solo. Per un portiere giocare contro un tridente composto da Salah, Manè e Firmino è una bella prova di maturità, mentre per Adrian sarà la prima volta in uno stadio caldo come quello di Fuorigrotta.



