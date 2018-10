Napoli, Ospina talismano azzurro per battere ancora il Liverpool

di Bruno Majorano

Strana la vita di David Ospina. Ha difeso la porta dell'Arsenal per quattro stagioni (dal 2014 all'estate scorsa) eppure ha messo a referto appena 90' complessivi contro il Liverpool. E la cosa più bella è che la gara in cui ha giocato è coincisa con l'unica vittoria dei Gunners negli ultimi 8 match contro il Reds.



In quella partita, datata 4 aprile 2015, infatti David Ospina ha subito l'unico gol incassato dall'Arsenal nel 4-1 finale. Un vero e proprio record se si considera che nei successivi 6 incontri (così come in quello precedente, quando il colombiano era in rosa ma indisponibile per via di un infortunio), l'Arsenal ha portato a casa appena tre pareggi, e solo per una volta non ha incassato reti dal Liverpool. Non esattamente un ruolino invidiabile, che però ha reso Ospina anche una piccola sorta di talismano, seppur non sufficiente per fargli conquistare le simpatie della tifoseria londinese con la quale non è mai scoccato l'amore. In quella partita del 4 aprile 2015, la rete della bandiera per i Reds la mise a segno Jordan Henderson, centrocampista e capitano del Liverpool ancora oggi. Ci sarà anche domani sera al San Paolo, perché dall'inizio della stagione ha giocato sempre tra Premier, Coppa di lega e Champions.



