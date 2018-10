Napoli, la grande notte di Hamsik: «Abbiamo meritato questa vittoria»

«Che grande partita, siamo stati super e abbiamo meritato questa vittoria». Napoli-Liverpool fa tornare il sorriso anche a Marek Hamsik, lo slovacco che ieri è tornato a guidare gli azzurri in Europa. Uscito nel finale di gara contro gli inglesi, il capitano si è goduto dalla panchina la rete decisiva del compagno Insigne. «Abbiamo un gruppo importante, l’abbiamo dimostrato anche ieri battendo una grande come il Liverpool».



Nulla è ancora deciso, però. Il Napoli si ritrova al primo posto del girone Champions dopo il successo del San Paolo ma sa bene che la strada è lunga. «Vorremmo continuare così, con partite come quella di ieri, con grande intensità e qualità per far felici i nostri tifosi», ha detto al suo sito ufficiale. «Ci godiamo una grande prestazione e la vittoria, ma in testa abbiamo già il Sassuolo».

