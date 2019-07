Napoli, una squadra forte ma da completare

di Francesco De Luca

Mancavano quatro fuoriclasse al Liverpool ma c'erano assenze pesanti anche nel Napoli. La vittoria per 3-0 sui Reds campioni d'Europa non è uno scherzo d'estate, ma il risultato di una perfetta esercitazione precampionato.



Gli spazi concessi dai Reds (privi del fenomenale portiere Alisson e di altri big come Firmino, Mané e Salah, non a caso hanno perso 3 amichevoli su 4) al Napoli sono stati molto ampi: bravi gli azzurri ad approfittarne e a colpire con maggiore precisione rispetto ad altre partite. Stavolta la freddezza sotto porta non è mancata e le giocate di Insigne sono state finalizzate, da Lorenzo come da Milik. Questo atteggiamento è supportato dal cambio di modulo (4-2-4 o 4-2-3-1) e dalla maggiore spinta offensiva. E, certo, dalla autorevolezza del capitano Insigne, un altro rispetto a quello ombroso e impalpabile che si era visto negli ultimi quattro mesi della scorsa stagione. Adesso Lorenzo, spostato sul lato sinistro (Ancelotti può anche scherzare sulla sua posizione nella Nazionale di Mancini, però partendo da quel lato e accentrandosi dà il meglio), è padrone del campo, sempre e bene nel vivo del gioco. Ha segnato, offerto l'assist a Milik e avviato l'azione della terza rete, firmata Younes. A Edimburgo, dove vi era un meraviglioso colpo d'occhio sulle tribune, si è visto un convincente Arek. Il polacco aspettava da oltre sette mesi quel gol al Liverpool perché, se a inizio dicembre Alisson non avesse fatto un miracolo al 91', il Napoli avrebbe conquistato gli ottavi di Champions e la storia - quella di Milik e della squadra - sarebbe forse cambiata. Intorno al capitano e alla prima punta non vi è stato sempre assoluto consenso: Insigne sembrava tra i possibili partenti e, prima che arrivasse in ritiro, aveva ricevuto frecciate da De Laurentiis e Ancelotti; Milik tuttora ascolta voci su Icardi e che cosa può mai pensare? Queste partite d'estate danno la possibilità di inviare importanti segnali, anche sulla consistenza europea della squadra (che non era al completo).



La difesa, che pure aveva mostrato crepe nelle partite in Trentino, è apparsa solida, nonostante l'assenza del leader Koulibaly, anche perché mai messa sotto pressione dal Liverpool (bravissimo Meret nell'unica circostanza pericolosa a un minuto dalla fine). I Reds non sono al completo, però rispetto al Napoli hanno un problema: tra 12 giorni devono giocare la prima partita in Premier League, mentre per gli azzurri c'è tempo fino al 25 agosto e Ancelotti potrà dunque continuare con i suoi esperimenti, ad esempio quello del duttile Callejon a centrocampo perché Allan e Fabian sono in vacanza e il neo acquisto Elmas non era ancora disponibile. Carlo va avanti con la fiducia nel suo gruppo e nella scelta tattica adottata per la prossima stagione, cioè puntare su una squadra più aggressiva, mentre la società è impegnata nel completamento della rosa dopo gli acquisti di Di Lorenzo, Manolas ed Elmas. Le cessioni di 5 giocatori, alcuni dei quali non hanno mai indossato la maglia azzurra (Inglese e Vinicius), hanno assicurato 90 milioni: c'è una disponibilità economica ancor più ampia per il virtuoso club di De Laurentiis. Sarebbe un errore credere, dopo i tre gol ai campioni d'Europa, che non servano investimenti: occorre invece l'ultima importante mossa, quella in attacco, per poi lanciare la sfida alla Juve. Rassicura Ancelotti quando dice: «C'è voglia di un grande colpo».



Sono girevoli le porte del mercato e il Napoli rischia di restarvi incastrato se non accelera i tempi per chiudere la trattativa. Il caso Pepé, ad esempio. Gli agenti dell'attaccante ivoriano, dopo la sceneggiata dello sbarco in elicottero a Dimaro, hanno bussato alla porta dell'Arsenal ottenendo maggiore disponibilità all'ascolto e al pagamento di stipendi e parcelle per la mediazione. Giusto indignarsi per esose richieste, però non si scopre in questa trattativa che le parcelle dei procuratori sono spropositate: se ne sarà accorto anche De Laurentiis trattando con Mendes e Raiola. Non si comprende quale sia realmente l'interesse del club per Icardi, messo fuori rosa dall'Inter ma non ancora richiesto ufficialmente a Marotta. E sullo sfondo c'è James, con posizioni che sembrano cristallizzate: tocca a Mendes mediare tra il prestito che cerca De Laurentiis e la cessione a titolo definitivo che vuole Perez. È il colombiano il dichiarato obiettivo di Ancelotti, che ha cominciato a sondarne la disponibilità fin dallo scorso inverno dandogli appuntamento a Napoli. Meno convinto sembra il tecnico rispetto a Icardi, a sentire quanto ha dichiarato durante il ritiro e anche ieri dopo il successo sul Liverpool.



L'allenatore è convinto aziendalista, ha apprezzato i rinforzi messi a disposizione per difesa e centrocampo, conosce regole e problemi del mercato, dunque starà riflettendo su più soluzioni tattiche in base all'acquisto che De Laurentiis riuscirà a fare per l'attacco. Intanto, approfondisce la conoscenza e le qualità dei giocatori a disposizione: non solo Callejon, da esterno destro a centrale di centrocampo, ma anche Gaetano, il giovane fantasista schierato in mediana. Un bel segnale non lasciar partire questo ragazzo e valorizzarlo a Napoli: è anche un invito a insistere sul settore giovanile perché il serbatoio campano è ampio e va sfruttato dal club più prestigioso, non lasciando campo ad altre società che hanno creato ramificazioni sul territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA