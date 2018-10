La notte napoletana di Salah, quando il gol diventa opera d'arte

di Bruno Majorano

Josè Mourinho sarà anche uno che di calcio ne capisce, ma di arte evidentemente no. Ecco perché quando era allenatore del Chelsea decise di scartare Momo Salah dalla sua rosa: non poteva sapere che i piedi dell'egiziano erano due vere e proprie opere d'arte. A decretarne l'autenticità, infatti, ci ha pensato il British Museum di Londra che nel maggio scorso ha deciso di esporre le scarpe dell'attaccante del Liverpool per onorare la sua incredibile stagione.



Dopo il passaggio dalla Roma, dove pure non è che avesse fatto malissimo, ai Reds, la parabola dell'egiziano ha subito un'impennata che ha davvero del clamoroso. Non tanto in termini di rendimento - perché che fosse dotato di uno scatto fuori dal comune lo si era capito già ai tempi della Capitale - ma in quelli di capacità realizzativa. Lo scorso anno, infatti, lo score di Salah è stato letteralmente mostruoso. Ben 44 sono stati i gol totali realizzati in tutte le competizioni: 10 sono arrivati in Champions, vero e proprio territorio di caccia. Sì, perché Momo non ha fatto salvo nessuno tra gli avversari del Liverpool dalla fase a giorni alla finale. Eccola lì, l'unica macchia della sua stagione. Al Real Madrid non è riuscito a fare centro, perché la sua gara è durata appena 30', giusto il tempo di farsi male alla spalla, uscire e assistere dalla panchina alla sconfitta di Kiev.



