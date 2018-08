Napoli-Liverpool 0-3 | La diretta Gol di Salah, ma c'è un fallo netto

Il Napoli di Ancelotti si butta nel suo tour europeo che parte da Dublino, con la sfida al Liverpool di Klopp (in campo alle 19), fresco finalista di Champions League. Partono male però gli azzurri e dopo soli 3 minuti sono già in svantaggio: palla sanguinosa persa in uscita, per Milner è un gioco da ragazzi mettere alle spalle di Karnezis. Tre minuti dopo Insigne, lanciato solo davanti ad Allison, ha la possibilità di pareggiare, ma il tentativo di pallonetto è respinto. Al 9' arriva anche il raddoppio del Liverpool con Wijnaldum. Al 25' Napoli vicino al gol, ma Allison para su Insigne. Al 33' annullato il terzo gol del Liverpool per fuorigioco: la rete di Firmino era stata propiziata da un tocco indietro di Hamsik. Al 43' annullato anche un gol a Callejon per fuorigioco, ma la posizione di offside non c'era.



Questa la formazione ufficiale (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Luperto; Allan, Hamsik, Fabian; Callejon, Milik, Insigne.

Nella ripresa comincia subito Mario Rui al posto di Luperto, mentre dall'altra parte Shaqiri subentra a Firmino. Al 13' il terzo gol del Liverpool di Salah, ma sul gol incide il fallo di Manè su Albiol non visto dall'arbitro. Albiol poco dopo esce per Maksimovic.

