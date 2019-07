Il Napoli saluta il ritiro di Dimaro: col Liverpool senza Elmas e Malcuit

Questa mattina l'ultimo allenamento a Dimaro, poi il pranzo tutti insieme, quindi la partenza per la Scozia. Edimburgo sarà teatro dei prossimi appuntamenti azzurri: domani, infatti, alle ore 18 l'ennesima sfida della squadra di Carlo Ancelotti al Liverpool di Klopp - nell'ultimo anno si sono affrontati già tre volte con due vittorie per i Reds ed una degli azzurri -, la prima di una lunga serie di amichevoli che vedranno il Napoli protagonista in giro per il mondo.



Contro i campioni di Champions in carica, però, mancheranno due pedine importanti come Kevin Malcuit e l'ultimo arrivato Eljif Elmas, come comunicato dal sito ufficiale. Oltre a loro sarà assente anche Lorenzo Tonelli, che era tornato a Dimaro dopo il prestito alla Sampdoria ed ha di nuovo la valigia pronta.

