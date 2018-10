Napoli, tifoso speciale per Hamsik: stasera papà Richard al San Paolo

Profumo di notte europea, una notte che nessuno vuole perdersi. Il Napoli aspetta il Liverpool, vice campione d'Europa, la squadra di Klopp che lo scorso anno ha riscritto le gerarchie internazionali ed è arrivata ad un passo dal trionfo in Champions League. Nel secondo turno della fase a gironi, i Reds di Klopp troveranno proprio gli azzurri di Ancelotti per una sfida affascinante dentro e fuori dal campo di gioco.



Protagonista del match, tra gli uomini più attesi, anche Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco, dopo la non brillante gara di Torino contro la Juve, deve trovare il riscatto insieme ai compagni di squadra. Al San Paolo ci sarà un tifoso speciale per lui: papà Richard è arrivato ieri in città ed è già in clima Champions, pronto a sostenere il figlio e a godersi una notte da leoni.



