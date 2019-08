Napoli, visite e firma per Llorente: possibile sorpresa allo Stadium?

di Gennaro Arpaia

Saranno ore caldissime le prossime in casa Napoli. Non solo la trasferta importantissima di Torino per un Juve-Napoli tutto da vivere a fine agosto, ma anche l'arrivo in squadra di Fernando Llorente, 34enne attaccante spagnolo pronto a vestire la maglia azzurra. Il calciatore, svincolato dopo aver lasciato il Tottenham lo scorso giugno, è atteso a Roma per il primo passo verso la squadra di Carlo Ancelotti.



Nella Capitale, lo spagnolo potrà portare a compimento le visite mediche necessarie prima della firma sul contratto alle cifre già conosciute: 2 milioni circa a stagione per il suo ingaggio, accordo che lo legherà agli azzurri di aurelio De Laurentiis per i prossimi due anni. L'affare di mercato è ormai ad un passo: il Napoli, dopo l'ennesimo no ricevuto da Mauro Icardi, si è lanciato a capofitto sullo spagnolo che ha nel palmares un Mondiale ed un Europeo con la Spagna.



Il destino poi ha scelto per lui il ritorno in Italia nel giorno in cui gli azzurri, suoi prossimi compagni, affronteranno una parte del passato del "Re Leone". Domani, infatti, Ancelotti sfida la Juventus con cui Llorente ha giocato dal 2013 al 2015. Vederlo già domani sera allo Stadium da spettatore interessato, non è una ipotesi così remota: l'attaccante è entusiasta della nuova avventura azzurra e non vede l'ora di incontrare Ancelotti e i nuovi compagni, magari proprio nello stadio in cui aveva concluso la sua esperienza italiana.

