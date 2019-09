«Llorente è più bello di Ronaldo, può diventare la star degli spot»

di Bruno Majorano

Chi l'ha detto che nel calcio serva solo fare gol? Una bella faccia, magari un fisico slanciato e il gioco è fatto. La doppietta di domenica contro il Lecce firmata da Fernando Llorente, ultimo acquisto del mercato estivo del Napoli, ha riportato in gran voga il dibattito. Ci vuole un attimo per passare dalla prima pagina di un quotidiano sportivo, ai manifesti pubblicitari che tappezzano la città. Per informazioni rivolgersi a Cristiano Ronaldo, un'azienda (pubblicitaria e non solo) che cammina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO