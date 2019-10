Napoli, Llorente fa l'imprenditore: in società con Mata e Ronaldo

Non solo il campo. Fernando Llorente veste anche i panni dell'imprenditore e qualche ora fa ha lanciato sul mercato la sua nuova società di investimenti a basso rischio. Si chiama "Mistral Iberia Real Estate", una holding immobiliare che si occuperà di investimenti a basso rischio in altre società, senza disdegnare però alcuni investimenti in immobili.



L'attaccante spagnolo del Napoli, però, non è solo in questa avventura imprenditoriale, contando su due soci dal nome noto: si tratta del connazionale ed ex compagno Juan Manuel Mata e di Ronaldo, l'ex fenomeno nerazzurro non nuovo a questo tipo di investimenti. Come svelato da Calcio & Finanza, l’ex attaccante dell’Inter, già primo azionista del Valladolid, controlla il 12,3% della holding, il centrocampista del Manchester United detiene una partecipazione del 11,3% e l’attaccante del Napoli ha una quota del 9,1%.

