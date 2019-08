Napoli, Llorente fa le visite mediche: in giornata la firma del contratto

di Valerio Cassetta

Prima le visite mediche poi la firma sul contratto negli studi della Filmauro. Fernando Llorente, attaccante spagnolo 34enne svincolato dopo l’esperienza al Tottenham, è pronto a diventare un giocatore del Napoli.



Sbarcato ieri sera a Roma all’aeroporto di Fiumicino, l’ex Juventus in mattinata si è presentato a Villa Stuart per sostenere i test fisici di rito. Accolto da una decina di tifosi azzurri, Llorente è apparso sorridente e felice di iniziare questa nuova avventura. «Sono contento di tornare in Itali, ma è presto e non posso dire niente. Aspettiamo, così potrò dirvi di più. Il Napoli mi ha sorpreso, mi hanno trasmesso qualcosa di importante. Ancelotti? Con lui parlerò solo a cose fatte».



Queste le parole della punta al suo arrivo nella Capitale. In giornata firmerà un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA