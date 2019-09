Meches bionde, creste e barbe: a Napoli il look è un talismano

di Gennaro Arpaia

In principio ci fu Lorenzo, con quella voglia a metà tra l'emulare Leo Messi e l'essere la novità assoluta. Nello spogliatoio napoletano il biondo ossigenato di Insigne fu una luce nuova, capace di abbagliare anche Sarri all'alba della stagione 2016/17, ma che alla fine non brillò a lungo. Se il colore dei capelli era infatti uguale a quello della pulce argentina, le prestazioni in campo - con il Napoli è la Nazionale - non furono nemmeno lontanamente vicine, così il dietrofront del talento napoletano fu (quasi) repentino: il primo gol della sua stagione arrivò addirittura a novembre contro l'Udinese, quando i capelli erano già tornati scuri, e da lì in poi fu un successone.



