Napoli-Lozano, affare definito: 42 milioni al Psv per l’esterno

next

Lozano, affare fatto. Questo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore dopo un lunedì di lavoro tra le parti. Il Napoli ha messo il piede sull’acceleratore in queste ore, di rientro dal tour americano, per assicurarsi l’esterno del Psv.



Convinto il club olandese con 42 milioni di euro - il cui 20% andrà al Pachuca, club messicano che aveva lanciato l’esterno -, convinto anche il calciatore che ha detto si al Napoli dopo un lungo corteggiamento da parte di De Laurentiis e Ancelotti. Nei prossimi giorni la definizione dell’affare con il Napoli pronto ad accoglierlo in azzurro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA