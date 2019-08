Napoli, Lozano è arrivato a Roma: domani le visite prima della firma

È atterrato poco prima delle 19 a Roma Hirving Lozano, il messicano ormai ex Psv pronto a vestire la maglia del Napoli per le prossime cinque stagioni. L'esterno offensivo lascia gli olandesi per una cifra record intorno ai 40 milioni di euro, trasformandosi anche nell'acquisto più caro della storia del Calcio Napoli superando il precedente acquisto di Gonzalo Higuain.



Lozano, atterrato insieme con tutta la famiglia con un volo privato dall'Olanda, è stato accolto da una mini folla di tifosi e curiosi all'esterno dell'aeroporto e ha già posato con la sua prima sciarpa azzurra. Il calciatore resterà a Roma questa sera per il primo contatto con l'Italia. Fissate di primo mattino per domani, invece, le visite mediche che saranno il lasciapassare per il sì definitivo alla squadra di Carlo Ancelotti che lo aspetta a braccia aperte a Napoli già domani sera.



Hirving Lozano has landed in Rome! ✈️pic.twitter.com/OvdVV0OtQh — SSC Nap⚽️li News (@SSCNapoliNews_) August 20, 2019

