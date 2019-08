Napoli, il grande colpo Lozano e le tre certezze in attacco

di Francesco De Luca

Tiro, velocità, duttilità: sono le note qualità di Hirving Lozano, crac del mercato del Napoli. È stato pagato tanto, 42 milioni, l’acquisto più caro nella storia azzurra. Di doti ne è stata scoperta un’altra durante la conferenza stampa nella sala di Castel Volturno, sotto gli occhi della moglie Ana e dei due figli Daniela e Rodrigo: l’umiltà. Ed è probabilmente la più importante perché questo 24enne attaccante, un progetto di campione, entra in punta di piedi in una squadra che ha grande qualità offensiva, come si è visto sabato scorso a Firenze, con la doppietta di Insigne e i gol di Callejon e Mertens, tre certezze per Ancelotti come per i suoi predecessori Sarri e Benitez. «Deciderà l'allenatore se giocherò contro la Juve» non è una frase buttata là, il comodo schermo dietro al quale si nascondono i calciatori nelle loro banali interviste per non crearsi problemi e stare in pace con il mondo. Lozano, reduce da due ottime stagioni con il Psv Eindhoven (40 gol in 79 partite, 0.5 a gara), ha la consapevolezza di essere sbarcato in un top club che negli ultimi anni è stato il più autorevole avversario della Juve, è una presenza fissa nelle coppe e nell'ultima edizione di Champions ha sfiorato la qualificazione alla fase a gironi, conquistata dal Liverpool per la differenza di un gol. È possibile che El Chucky giochi sabato sul campo dei bianconeri, dal primo minuto o nel corso della partita, però quel posto da titolare dovrà conquistarlo: non glielo assicura il maxi-investimento di De Laurentiis. Per un allenatore che negli anni precedenti ha gestito ampie e straordinarie rose come Ancelotti le scelte - all'appello mancano ancora Milik, assente a Firenze per problemi fisici, e il possibile ultimo rinforzo Llorente - non saranno un problema. D'altra parte, è stato già sconfessato nella scorsa stagione il dogma sarriano sulla limitata rotazione dei giocatori.



Il messicano ha un vantaggio, rappresentato non soltanto dalla carta di identità: con i suoi 24 anni - 8 in meno di Callejon e Mertens, 4 di Insigne - è il più giovane degli attaccanti azzurri e il Napoli ha fatto una giusta scelta a programmare in anticipo il ricambio, seguendo con discrezione il giovane del Psv Eindhoven per otto mesi e affondando il colpo a Ferragosto. Lozano può giocare in tutti i ruoli, perfino da prima punta, anche se il meglio lo dà come esterno, con le accelerazioni improvvise che disorientano le difese avversarie e le perfette conclusioni al tiro. Il Napoli ha acquistato un attaccante di alto livello: non serve per lui una grancassa mediatica perché saprà essere protagonista in serie A, dopo aver superato la fase di ambientamento (peraltro ha già giocato 5 partite con il Psv in questa stagione). C'è chi fa paragoni con Lavezzi, protagonista nei primi anni di De Laurentiis, però il contesto è differente: perché quel Napoli, salito in A nel 2007, scelse giovani di valore - dall'argentino a Hamsik - per crescere mentre questo ha già una propria struttura, con una qualità offensiva elevata e pure alcuni problemi da risolvere, come si è visto sabato al Franchi, dove il poco equilibrio a centrocampo e le disattenzioni in difesa hanno consentito alla Fiorentina di tenere la gara aperta nonostante i 4 gol incassati dal portiere Dragowski. Su questo lavorerà Ancelotti, oltre che sull'inserimento di Lozano, che darà più efficacia e imprevedibilità alla manovra: difficile da marcare, negli spazi sa esaltarsi.



Questo timido ragazzo che ha il soprannome della bambola assassina di un film horror ha studiato la storia del Napoli e vi si avvicina con rispetto: perché la leggenda di Maradona è nota anche a chi è nato 5 anni dopo il secondo scudetto degli azzurri ed è cresciuto nel mito di Hugo Sanchez, l'attaccante messicano che dal 1981 al 1992 segnò 54 reti con l'Atletico Madrid e 164 con il Real. Umile ma con le idee chiare perché, in questo percorso europeo che ha compiuto un up-grade con il passaggio da Eindhoven a Napoli, Lozano aspira a ripercorrere il cammino di Hu-gol, che avrebbe potuto essere - i casi del destino - il primo messicano nella storia azzurra. Nell'ultimo giorno del mercato del 1984 il direttore generale del Napoli, Juliano, volendo forzare la mano sulla cessione di Maradona, disse ai dirigenti del Barcellona che sarebbe volato a Madrid per acquistare il bomber dall'Atletico. Il bluff su Hugo Sanchez funzionò: gli arroganti dirigenti del Barça accettarono l'ultima offerta del Napoli e cominciò la favola più bella.

