Ha già svolto i primi allenamenti con Carlo Ancelotti e con i nuovi compagni di squadra, ma Hirving Lozano diverrà ufficialmente napoletano quando sarà presentato per la prima volta al mondo Napoli: live dal Training Center di Castel Volturno.







«Sono molto felice di essere qui in una squadra così forte», le sue prime parole dopo le foto di rito con la maglia azzurra. «Io prima scelta di Ancelotti? Posso solo esserne contento, mi sto già allenando e lavorando duro per cominciare questa esperienza al meglio».



«È stata una trattativa lunga, ma dal momento del primo interesse Napoli è stata la mia prima scelta, fortunatamente l’affare si è concluso al meglio», riavvolge il nastro Lozano. E avverte: «Ho visto tante partite di Serie A, è sempre stato un campionato ricco di campioni e anche qui a Napoli ne sono passati. Abbiamo un’ottima squadra, seguivo il Napoli già prima e spero di migliorarla e fare grandi cose insieme. La Juventus è una grande squadra, lo sappiamo tutti, ma il nostro obiettivo sarà vincere anche sabato. ​L’anno buono per lo scudetto? Vediamo partita per partita come si metteranno le cose. Abbiamo una grande squadra ma dovremo sudare ogni volta che andremo in campo. Metterò a disposizione della squadra la mia velocità e la mia tecnica in campo. Rispetterò quello che deciderà l’allenatore per quel che riguarda la posizione in campo, proverò a dare il massimo ogni volta».



Napoli subito nel cuore: «Ho visto già qualcosa, è una bellissima città e con tifosi fantastici. Ho scelto Napoli per diversi motivi: l’allenatore, la squadra, i tifosi e la città. C’è una squadra forte qui che lotta per vincere il campionato da anni, accompagnata da tifosi caldissimi. E questo mi è piaciuto molto. Questa società ha un passato glorioso, io sono qui per fare il meglio possibile. Ho tanto da imparare e questa esperienza mi farà crescere. Sono contento di questa possibilità, sono in un club che vuole vincere qualcosa di importante e l’ha già dimostrato. Devo mettermi al passo della squadra, ma arrivo qui con tanta voglia di fare. Mi trovo bene con tutti, mi hanno accolto alla grande sin dal primo momento. Ora devo solo allenarmi al massimo».



«Il gioco italiano è differente da quello olandese, credo sia migliore, più rapido, più complicato. Dovrò capire le indicazioni di Ancelotti ad ogni allenamento, sono qui per questo. Ho visto la partita contro la Fiorentina e i movimenti del nostro attacco: si allenano molto durante la settimana, sono meccanismi oliati alla perfezione e credo di poterci entrare e sentirmi a mio agio. Io come Hugo Sanchez? Era un giocatore fortissimo, un idolo per i messicani, spero di potermi avvicinare a lui, ma per farlo devo solo lavorare in campo».



Sempre con la moglie e i figli al seguito: «La mia famiglia è importantissima - chiosa Lozano - e abbiamo sempre camminato passo a passo nella vita e nella mia carriera. È così e continuerà ad essere così anche a Napoli, è bellissimo essere qui a condividere questa esperienza».

