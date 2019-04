Occhio, Napoli: Lozano si fa male, l'incubo della rottura del crociato

Uno dei nomi in cima alla lista di mercato del Napoli per la prossima estate è senza dubbio quello di Hirving Lozano, esterno offensivo messicano che piace tantissimo a Carlo Ancelotti e che volentieri l'allenatore porterebbe in azzurro. Nel match di ieri tra Psv e Willem II, però, Lozano ha dovuto lasciare il campo in barella, parso molto dolorante a causa di un infortunio al ginocchio.



Il messicano è caduto male sul terreno di gioco dopo un intervento parte di Freek Heerkens ed ora mette in ansia il Psv, in piena lotta per il titolo di Eredivisie. Gli accertamenti ai quali verrà sottoposto in queste ore chiariranno l'entità del problema, un problema che potrebbe ovviamente riguardare i legamenti del ginocchio e che ora preoccupa anche il Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA