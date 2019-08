Napoli, Lozano ko in campionato Il messicano costretto all’uscita

Pessima notizia per il Napoli. L’obiettivo di mercato Hirving Lozano è uscito dal campo infortunato nella sfida contro il Den Haag. Il messicano, che è un obiettivo di Carlo Ancelotti per la prossima stagione, era partito titolare nella sfida di campionato ma ha dovuto lasciare forzatamente il campo portato a braccio dallo staff sanitario.



Lozano si è fatto male in uno scontro di gioco con un difensore avversario, calciando contro di lui e perdendo il contatto con la sfera. Nelle prossime ore si saprà di più sull’entita Dell’infortunio, ma per il momento l’affare che doveva portarlo in azzurro potrebbe anche essere in bilico.

