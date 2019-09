Napoli, la notte magica di Lozano: il Chucky guida il nuovo che avanza

È il nuovo che avanza. I senatori del gruppo si fanno da parte e i segnali positivi della notte di Torino arrivano dai colpi di mercato di questa estate: no, non c'è ancora un ricambio generazionale, ma è chiaro che la vecchia guardia non è fatta più di intoccabili. Sono andati a segno Manolas, Lozano (primo gol di un messicano in serie A) e Di Lorenzo e l'ingresso di Elmas nella mediana ha sicuramente rigenerato, dato vigore e resistenza a un settore del campo dove manca ancora alchimia. Certo, non è uno scontro tra giovani e vecchi (nel senso di arrivi), non è una contrapposizione tra blocchi ma con la Juventus motivazioni e disciplina sono arrivati proprio dai 4 acquisti del mercato estivo. Ed è sempre più il Napoli di Ancelotti che ha ormai perso ogni riferimento al triennio sarriano, anche negli uomini.



