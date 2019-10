Napoli, Lozano adesso è un rebus: partenza sprint, poi soltanto flop

di Bruno Majorano

La luna di miele sembra già finita. Perché le finte e le sgommate con le quali Hirving Lozano si era presentato in azzurro, sono rapidamente diventate un lontano ricordo. Di quell'esordio (condito dal gol) contro la Juve è rimasto poco, anzi pochissimo. Una rondine che alla luce di quanto visto dopo, non ha fatto intravedere la minima forma di primavera. Eppure le occasioni che Ancelotti ha dato al suo nuovo attaccate sono state tante: altre tre presenze in campionato (di cui due partendo dal primo minuto) ed entrambe le sfide di Champions giocate da titolare. Il tutto per un totale di 6 gare sulle 7 disputate dal Napoli da quando Lozano è stato a tutti gli effetti a disposizione dell'allenatore.



