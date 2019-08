Napoli, Lozano torna ad allenarsi: atteso in città lunedi per la firma

A riportare la notizia nelle ultime ore è stato il quotidiano olandese Sport AD: Hirving Lozano è tornato ad allenarsi dopo l'infortunio alla caviglia di inizio settimana e i problemi fisici che l'avevano tenuto fuori dal gruppo di van Bommel negli ultimi giorni. Il messicano ha svolto ieri una sessione in solitaria per poter riprendere gli allenamenti prima del suo passaggio al Napoli.



L'approdo in azzurro sembra ormai ad un passo. Secondo i media olandesi l'esterno ormai prossimo all'azzurro sarà a Napoli tra lunedì e martedi per la firma sul contratto che lo legherà al club di De Laurentiis per i prossimi cinque anni. Ancelotti e la squadra lo aspettano nella settimana che darà il via anche alla stagione italiana con il Napoli impegnato a Firenze tra una settimana.

