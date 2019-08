Napoli, è Lozano l'unica nota lieta: Il messicano ancora gol all'esordio

di Gennaro Arpaia

Come con il Pachuca in Messico ad inizio carriera, come con il Psv Eindhoven due anni fa. Hirving Lozano si ripete e va ancora in gol all'esordio, sfruttando un grande assist di Piotr Zielinski e portando temporaneamente il risultato sul 3-2 allo Stadium contro la Juventus. Il Chucky, arrivato la scorsa settimana dall'Olanda, era stato lanciato in campo da Ancelotti all'intervallo e ha già mostrato parte delle sue qualità.



Non si è ancora calato alla perfezione nella realtà azzurra, ma ha già messo seriamente in difficoltà la difesa più forte del campionato. A Lozano sono bastati 23 minuti per prendersi la scena anche in azzurro: taglio dalla detsra a superare beffando sia Bonucci che Alex Sandro, con Szczesny battuto. Il messicano ha scambiato alla perfezione con Callejon e Mertens e ora si candida ad un posto importante nel Napoli che sarà dopo la sosta di campionato.

