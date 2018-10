Napoli, il regalo di Insigne a Luché: la maglia della rete al Liverpool

Sport e musica, al San Paolo si incontrano due eccellenze del mondo napoletano. Da una parte Lorenzo Insigne, forse 'uomo del momento per tutta la città, dall'altra Luca Imprudente, meglio conosciuto al grande pubblico come «Luchè», ex componente dello storico gruppo Co'Sang e oggi rapper solista di successo in tutta la nazione.



I due erano già stati a contatto per la musica del rapper che fa da sottofondo musicale ai vari spot di Insigne girati per il marchio Adidas e si sono ritrovati domenica sera al San Paolo dopo la sfida al Sassuolo, match deciso anche grazie ad un gol dello stesso Lorenzo. Il campione napoletano ha voluto omaggiare il rapper nel post-gara con una maglia speciale azzurra, quella in versione Champions con cui il Napoli aveva battuto pochi giorni prima il Liverpool sempre al San Paolo.





