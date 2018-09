Napoli, Luperto e le grandi emozioni: «Ronaldo? Non guardo gli avversari»

«Quella di ieri è stata una grande vittoria. Vincere aiuta a star bene col gruppo, a lavorare bene ogni giorno. Ora abbiamo una partita fondamentale, un po’ particolare. Quella sconfitta di Genova ci ha aiutato a migliorare». Sebastiano Luperto non ha dubbi, questo Napoli può ancora crescere. Il difensore pugliese, la matricola per gli azzurri, si gode la prima squadra da protagonista con un pensiero ancora all'esordio da titolare dello scorso weekend. «Fallo col Torino? Ho sbagliato perché non ho temporeggiato».



L'arrivo del nuovo allenatore ha aiutato anche il suo ingresso in prima squadra. «Ancelotti ti fa stare bene, si vede che ha allenato grandissimi campioni. Si fa comprendere e spiega al meglio, questa per me è la sua dote migliore», ha continuato Luperto a Radio Kiss Kiss. «Hanno già giocato ventuno giocatori, il mister manda tutti in campo e tutti si fanno trovare pronti. Negli allenamenti diamo il massimo, perché puoi scendere in campo anche inaspettatamente. La Juve? È una partita sentita, so cosa rappresenti per i napoletani. Loro sono la squadra più forte del campionato, vincono da ann, però proveremo a batterli. Non sarà decisiva per lo scudetto, ma è un tassello fondamentale per il cammino verso il tricolore. Affrontare Cristiano Ronaldo non dev'essere un problema, in campo non si guarda in faccia all'avversario».



Nel gruppo azzurro spicca il momento magico di Insigne. «Speriamo che continui a segnare così, per il gruppo è fondamentale. Albiol? Fortissimo, sta bene anche se il mister lo fa riposare per tenerlo fresco. Nello spogliatoio mi chiamano Lupo, non più il “piccolo” Albiol», scherza l'azzurro. «Contro il Liverpool servirà una vittoria, giochiamo anche in casa e questo deve darci determinati stimoli. Il lavoro con Benitez? Lui è un grandissimo, è un mister internazionale. Non si è trovato benissimo qui, magari non tutti i tifosi capivano la sua idea di calcio, ma a me ha dato tanto. La Pro Vercelli mi ha dato molto perché caratterialmente mi ha fatto crescere, anche ad Empoli sono cresciuto e migliorato. Poi Ancelotti mi ha detto che da qui non mi dovevo muovere. È importantissimo avere la fiducia dell’allenatore per potersi esprimere al meglio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA