Il sorriso del bimbo Luperto, da sosia di Albiol a pupillo di Carlo

di Bruno Majorano

Ne è passato di tempo. Da quando quel ragazzino di 17 anni arrivato dal Salento si affacciava al mondo Napoli con la faccia ancora da bambino. Ne è passato di tempo eccome, perché già al suo secondo ritiro azzurro i tifosi in tribuna si chiedevano chi fosse quel piccolo sosia di Albiol. Colpa, o forse merito, della posizione in campo - difensore centrale - e di quella barba scura che ricordava tanto lo stile dello spagnolo. E infatti Sebastiano Luperto è uno che non ha mai smesso di studiare dai big, ma è cresciuto con la schiena dritta, quella di chi sa che prima o poi il suo momento sarebbe arrivato.



Il minimo comune denominatore tra passato e presente del 21enne centrale cresciuto nelle giovanili del Napoli è a tinte rossonere: maggio 2015 - con Benitez in panchina - l'esordio assoluto in serie A contro il Milan, agosto 2018 - con Ancelotti - la prima vera gara da protagonista nella vittoria contro il Milan.



Tutto con l'umiltà che gli è stata insegnata in famiglia. Una sorella sportiva come lui (ma nell'atletica), un papà mai ossessivo che sabato al San Paolo ha seguito quell'esordio stagionale così dolce e inatteso. La maglia della partita contro il Milan l'ha regalata a lui. Perché in questi anni nessuno ha mai messo pressioni ad un ragazzo che fin da piccolo ha coltivato il sogno di arrivare in serie A senza l'ansia di bruciare le tappe. È anche per questo che nel Napoli si è subito fatto ben volere. Legato più di tutti ad Allan, Hamsik e Insigne, suoi compagni durante i tanti ritiri in Trentino.



