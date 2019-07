Napoli, lutto in casa Ospina Non ce l'ha fatta papà Hernan

Triste momento in casa Ospina. È venuto infatti a mancare in queste ore Hernan, padre del portiere del Napoli e della nazionale colombiana. Ospina, il cui passaggio ufficiale dall'Arsenal agli azzurri in via definitiva era stato concretizzato una settimana fa, si era già dovuto assentare dal ritiro della Colombia durante la Copa America per assistere il papà in un difficile momento.



Tanti i messaggi di sostegno per l'estremo difensore azzurro. «Inviamo a David e alla sua famiglia un messaggio di vicinanza e sostegno per la dolorosa perdita. Vi siamo vicini con il cuore» ha scritto in una nota ufficiale la federcalcio colombiana.





La Federación Colombiana de Fútbol y su Comité Ejecutivo, lamenta profundamente la muerte de Hernán Ospina, padre de nuestro arquero David Ospina. https://t.co/8537YtewgR pic.twitter.com/ZdORZWPNWp — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) 13 de julio de 2019

