Machach gioca tutte le sue carte: new look per sorprendere Ancelotti

di Delia Paciello

Questa volta ha deciso di non passare inosservato Zinedine Machach: arrivato a Napoli da svincolato nella scorsa sessione invernale di calciomercato, è stato dimenticato dall’ormai ex tecnico Maurizio Sarri che non lo ha praticamente mai schierato in campo. Ora però vuole farsi notare davvero da mister Ancelotti: sarà per questo che ha scelto di rivoluzionare il suo look con un’acconciatura che certamente non passerà inosservata. Il suo biondo platino sulla carnagione scurissima è davvero un gran pugno nell’occhio: ma lui fa sfoggio del nuovo colore di capelli sui social, pubblicando foto accanto alla maglia del Napoli. Insomma si volta pagina per il centrocampista francese, e il primo segnale arriva proprio dalla sua nuova immagine.



A dire il vero però, fuori dal campo aveva già trovato il modo di far parlare di sé. Proprio qualche mese fa fu protagonista di un episodio poco piacevole nei pressi della sua abitazione nel Parco Matarazzo: un diverbio per un’auto parcheggiata in modo inappropriato è sfociato in un’aggressione da parte del calciatore a un noto medico che abita nel suo stesso parco. Una querela per lesioni dolose e una causa da affrontare per l’ex Tolosa: circostanze che hanno fatto tanto parlare, specie visti i precedenti anche nella sua ex squadra. La sua testa calda era infatti già nota: in Francia aggredì anche il suo allenatore, e per questo fu allontanato dalla squadra. Al momento della firma con gli azzurri però aveva promesso di calmarsi: ci ha provato Machach, ma quell’auto lo aveva davvero fatto imbestialire.



Aggregato in prima squadra dopo una serie di mancati acquisti – dalla fuga di Younes al ritardo di Verdi passando per il no del Sassuolo per Politano – non ha mai esordito sul prato del San Paolo. Ora però vorrebbe avere la sua chance alla corte di Ancelotti: questa volta vuole dimostrare di saper tenere a bada il suo carattere irruento, magari esprimendo la sua esuberanza con il nuovo look. E allenandosi così a Castel Volturno inevitabilmente l’occhio del tecnico cadrà dalle sue parti: sarà sicuro di riuscire in questo modo a catturare l’attenzione di Carlo.







