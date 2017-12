Napoli, Machach pronto alla firma: «Sarà Sarri a valutarne le qualità»

Quello di Zinedine Machach è un nome venuto fuori un po' a sorpresa, ma Cristiano Giuntoli, Ds del Napoli, segue il 21 franco-algerino già da molti mesi. La sua rottura col Tolosa ora permette al club di poterlo portare in azzurro a costo zero già a gennaio. «Fino a quando non ci sono le firme non si può mai annunciare l'ufficialità, però sembra che sia praticamente tutto a posto tra le parti». Ad annunciarlo è direttamente Graziano Battistini, intermediario che sta operando tra il club azzurro e l'entourage del calciatore.



«È stato allontanato dal Tolosa dopo aver avuto un problema con l'allenatore in seconda» ha continuato Battistini a Radio Crc. «Ho incontrato il suo procuratore e dalle sue parole non mi è sembrato un disadattato come se ne parla, credo che saprà mostrare le sue doti. Ha una fisicità importante, tecnicamente è molto forte ed ha delle giocate geniali. Chiaramente credo sia un giovane su cui lavorare e sarà curioso vederlo comportarsi ed allenarsi in un ambiente come quello azzurro».



La sosta di gennaio potrebbe essere dunque l'occasione ideale per il Napoli per vederlo all'opera e poi decidere sul suo futuro. «Per le caratteristiche che ha credo che nel Napoli possa giocare come esterno alto o come mezz'ala» ha precisato l'intermediario. «Sarà il club con Sarri a valutarlo e a decidere il suo percorso migliore. Se dovesse concretizzarsi la trattativa, che andrà avanti nelle prossime ore, inizierà ad allenarsi con il Napoli nelle prossime settimane».

