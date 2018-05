Il magistrato antimafia denuncia: «Illegale lo scudetto alla Juventus»

di Angelo Rossi

La delusione non è scivolata via. Così come la rabbia. Vip, intellettuali e semplici tifosi azzurri continuano ad autoproclamarsi i veri campioni d'Italia. C'è chi va oltre e lancia messaggi forti e provocanti. Come Catello Maresca: il magistrato antimafia è stato ieri tra i relatori del convegno-dibattito «Il calcio a colori: oltre i cori razzisti e i poteri politici» insieme a Ciro Borriello, assessore allo sport di palazzo San Giacomo, allo scrittore Maurizio de Giovanni, al giornalista Sandro Ruotolo, al responsabile del centro produzione Rai di Napoli Francesco Pinto e al gourmet Maurizio Cortese.



«Lo scudetto della Juventus non è ingiusto ma semplicemente illegale ha sottolineato Maresca perché conquistato a dispetto delle regole. Ho chiesto ad alcuni esperti di diritto sportivo di istituire una classifica legale che si possa basare sui torti e sui favori arbitrali ricevuti durante la stagione. Ci sono alcuni episodi che non possono passare inosservati, mi riferisco ai vantaggi ricevuti dalla Juventus nelle partite contro Cagliari, Lazio e Inter. Forse non è un caso che Napoli e Lazio siano stati i club maggiormente penalizzati».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

