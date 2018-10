Napoli, le magie di Ancelotti: il cambo modulo non è più tabù

di Roberto Ventre

Mago Ancelotti, trasforma il Napoli di volta in volta e sorprende gli avversari, anche quelli più quotati come il Liverpool. Sempre decisive le sue mosse, vinto alla grande il duello a distanza con Klopp. Tutte intuizioni felici, dalla formazione iniziale con le sorprese di Maksimovic terzino, di Hamsik e Fabian Ruiz insieme a centrocampo e di Insigne che si è mosso su tutto il fronte dell'attacco non dando mai punti di riferimento precisi alla difesa dei reds. Vincenti anche le mosse in corsa, gli inserimenti di Verdi e Mertens i due piccoletti freschi che hanno impresso l'accelerazione finale per mettere alle corde gli inglesi. Scelte indovinate che s'aggiungono alle tante altre decisive del nuovo tecnico in quest'inizio di stagione.



L'ultima idea vincente lo spostamento di Maksimovic da centrale a terzino destro, ruolo che l'ex granata ha ricoperto con disinvoltura anche perché giocava da laterale destro nella difesa a tre con il Torino. Una prestazione sontuosa, insuperabile nell'uno contro uno, non ha concesso un millimetro a Manè. Forza fisica e senso dell'anticipo, un valore aggiunto della difesa: il serbo da considerare un vero e proprio acquisto in più visto che con Sarri non ha praticamente mai giocato e l'anno scorso chiese di passare in prestito allo Spartak Mosca proprio per avere più spazio. Una mossa fondamentale per bloccare il super attacco del Liverpool e per tenere sempre i tre bloccati dietro in caso di ripartenze dei reds e cioè quando salivano gli esterni Callejon e Mario Rui e c'era il rischio di perdere palla. Intuizione felice anche perché Hysaj garantisce meno fisicità, necessaria contro il Liverpool, e a Torino aveva sofferto tremendamente contro Cristiano Ronaldo. Un difensore ritrovato, il Napoli investì 25 milioni per comprarlo dal Torino. La difesa dei tre granatieri con Maksimovic, Albiol e Koulibaly è una diga, difficilissimo trovare varchi.



