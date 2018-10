«Napoli, mai arrendersi», la carica degli azzurri per l'Empoli

«Never give up». Mai arrendersi. È questa la lezione più importante che viene fuori dal decimo turno di campionato al San Paolo. Napoli-Roma è stata gara in salita per il gruppo di Carlo Ancelotti, sotto al quarto d'ora e poi forsennatamente alla ricerca del pari arrivato solo nel finale. Mai arrendersi è anche il messaggio postato sui social da Kevin Malcuit, il terzino francese che è subentrato nel finale di gara e che ha postato una foto con Dries Mertens, autore del pari al novantesimo.





«Bravi a non mollare mai anche se dispiace non aver vinto. Testa alla prossima!» è stato il messaggio di Kalidou Koulibaly. Il centrale azzurro è stato tra i protagonisti dell'errore che ha portato al gol El Shaarawy ma già pensa alla prossima contro l'Empoli, così come fa David Ospina, che dal suo account Instagram posta le foto della gara ed un cuore azzurro con un chiaro «Forza Napoli Sempre».«Dai ragazzi, forza Napoli sempre» è stato anche il messaggio di Nikola Maksimovic. Il serbo, rimasto in panchina contro la Roma, si candida ora a giocare dal primo minuto contro l'empoli nell'anticipo di campionato del prossimo venerdi.

