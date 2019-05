Napoli, 79 punti: mai così pochi nell'era Sarri, Benitez si fermò a 63

La sconfitta di Bologna nel finale chiude nel peggiore dei modi la stagione del Napoli, la prima con Carlo Ancelotti in panchina. Per la squadra azzurra al Dall’Ara arriva la settima sconfitta dell’anno, a fronte di 7 pareggi e 24 vittorie, l’ultima contro l’Inter in casa una settimana fa. Ma il Napoli visto questa sera è lontano parente di quello ammirato contro i nerazzurri al San Paolo, svogliato ed indolente, capace di accendersi solo a tratti e frenato dalle numerose assenze nonostante un 4-2-3-1 sperimentale che sembra poter portare ad altri risultati.



Gli azzurri di Carletto chiudono la stagione a quota 79 punti, non riesce dunque a centrare l’obiettivo 82 che avrebbe consentito al primo anno ancelottiano di pareggiare almeno in classifica il primo anno della gestione Sarri. Il Napoli non aveva fatto mai così pochi punti nel ciclo del toscano, mentre era andato ben al di sotto nel secondo anno di Rafa Benitez (63 e quinto posto in classifica), chiudendo invece con un solo punto in meno rispetto ad oggi nel 2013-14. La truppa Ancelotti finisce la sua stagione con 74 gol fatti e 36 subiti, gli ultimi tre proprio stasera al Dall’Ara.

