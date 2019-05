Napoli, Malcuit: «Buona reazione Voto alla stagione? Ho dato tutto»

Titolare e con un gran sorriso a fine partita, Kevin Malcuit si è concesso alle domande del dopo gara in mixed zone. «Siamo contenti per la vittoria, contro una squadra difficile e su un campo così, in una partita che si era complicata», ha detto. «Voto alla mia stagione? Non lo so, ho dato tutto in campo con il massimo impegno per questa maglia».



La prima stagione azzurra può chiudersi però in positivo. «Mi adatto a quello che mi chiede Ancelotti, qui a Napoli mi trovo benissimo, sono contento della scelta fatta. Imparerò piano piano l’italiano, ho un professore che viene a casa ad aiutarmi. E il napoletano è ancora più difficile», ha concluso con una risata il terzino francese che non ha ancora imparato la lingua.

