Napoli, c'è il Psg su Malcuit! ADL vuole fare cassa: 25 milioni

L'ombra lunga del Paris Saint Germain su Kevin Malcuit, il terzino francese che nelle ultime ore non sembra più così tanto sicuro del posto. Con Di Lorenzo neo acquisto ed in rampa di lancio e la situazione bloccata ormai per Hysaj, che resterà in azzurro per mancanza d'offerte, è l'ex Lille che potrebbe finire sul mercato per sfoltire la rosa di difensori a disposizione di Ancelotti in questa nuova stagione.



A seguire quanto riportato dai media francesi, gli interessamenti per il calciatore ci sono e ci sono state diverse telefonate del Psg per chiedere quantomeno informazioni. Nessun contatto concreto, nessuna trattativa avviata, almeno fin qui, ma dalla Francia fanno sapere che il Napoli non sarebbe poi così contrario alla cessione di Malcuit con l'offerta giusta.



Tuchel chiede da tempo alla dirigenza francese un terzino che possa completare l'organico e Leonardo, che già al Milan guardava con interesse a Malcuit, sembrerebbe aver messo gli occhi proprio su di lui visti gli sviluppi del mercato. Il calciatore tornerebbe con piacere in Ligue 1, soprattutto nella capitale, il Napoli per lasciarlo partire chiede almeno 25 milioni di euro, cifra assolutamente alla portata per le casse degli sceicchi.

