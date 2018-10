Napoli, Malcuit in clima Halloween: spesa in maschera al supermarket

Ha spaventato molti dei suoi followers, ma alla fine tutto si chiude con una risata. Kevin Malcuit è sempre più idolo dei tifosi napoletani in campo e fuori. Prima i minuti guadagnati nelle ultime uscite di campionato, le buone prestazioni che hanno fatto di lui una buona alternativa per Carlo Ancelotti, poi la simpatia mostrata ai suoi fan direttamente sui social.



Ieri sera, in un supermarket della città, il terzino francese si è mostrato su Instagram con una maschera che richiama il famoso cult del cinema «Scream», la scelta giusta per provare a spaventare tutti. Già in clima Halloween? Probabile, ma prima di arrivare a quella festa il Napoli vorrà provare a spaventare anche Paris Saint Germain e Roma: che la maschera sia di buon auspicio?





