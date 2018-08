Napoli, Malcuit vuole la sua chance: «È già nel mirino della Francia»

È arrivato in sordina, poco conosciuto da tifosi ed addetti ai lavori, ma Kevin Malcuit vuole cercare la sua chance con Carlo Ancelotti. Il terzino francese ex Lille proverà a conquistare la fiducia dell’allenatore azzurro nelle prossime settimane in una stagione che avrà bisogno del suo apporto. «Malcuit è un bravissimo calciatore, tutti ne parlano bene ed è molto duttile. Può giocare sia a destra che a sinistra, dove ha disputato una stagione intera», ha detto il suo agente.



Bruno Satin, che lo conosce bene, ne tesse le lodi ed apre ad un futuro in nazionale per il 27enne. «Crossa bene, è forte nell’uno contro uno, quindi adatto allo stile di gioco che cerca Ancelotti per il suo Napoli», ha detto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «È già finito nel mirino di Deschamps per la nazionale, è un ragazzo simpaticissimo e anche un grande professionista».

